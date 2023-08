Matic al Rennes, come hanno reagito i tifosi della Roma

Il tradimento di Matic ha fatto male alla Roma e ai romanisti. Il fedelissimo di Mou ha voltato le spalle al suo mentore e al popolo giallorosso scatenando la reazione social che si è sentita tradita da quello che consideravano il loro nuovo idolo.

Matic come Zaniolo

“That’s football” disse Matic a Dybala dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia nella finale di Europa League. Una frase che lascia ancora più amaro in bocca ai giallorossi col giocatore (uno dei migliori della scorsa annata) che ha tradito i giallorossi e ha forzato la mano per andare via saltando diversi allenamenti. A pochi mesi dal caso Zaniolo la Roma, si è ritrovata a gestire in emergenza un altro caso di un calciatore che ha puntato i piedi per andar via da Trigoria. Una brutta botta per la Roma a pochi giorni dall’inizio del campionato e con un grave ritardo sul mecato.

Matic va al Rennes

Nemanja Matic va al Rennes. Il serbo arrivato lo scorso anno a parametro zero lascia la Capitale dopo appena una stagione in cui era stato eletto fra i tifosi come secondo miglior giocatore dopo Dybala. Il centrocampista ha forzato la mano col club chiedendo la cessione, nonostante la Roma abbia provato a farlo tornare indietro, con Tiago Pinto che ha accettato 3 milioni di euro dal club francese. La scelta di Matic va ritrovata in un contratto più lungo offerto dal Rennes, era in scadenza con la Roma nel 2024, e a dei problemi nati nello spogliatoio dopo la scelta del giocatore di partire.

La reazione

Tanta tantissima amarezza da parte dei tifosi giallorossi per l’addio di Matic. Sui social sono stati tanti i messaggi che trasudano di tristezza quali “Perdiamo un grande giocatore”, “Mi spiace era forte” ma tanti anche gli attacchi: “vergognati”, “andarsene adesso non ha senso”, “ha danneggiato la Roma”, “falso”, “traditore”, "questo è il football, sono mercenari" e ancora “ci poteva pensare prima così prendevamo il giapponese della Lazio” (Kamada, ndr). Proprio i tifosi della Lazio sorridono davanti la delusione dei giallorossi: “Uno bono avevano dopo Ibanez”, “Peccato erano divertenti le pagliacciate con Dybala”, “Serie b garantita” e spopola anche il meme del “That’s Football” di Matic a Dybala con svariate declinazioni di prese in giro.