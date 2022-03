Matera-Linkem Res Roma VIII 0-7: tutto facile per le capitoline

Serie C femminile Girone C

Vince e convince la Linkem Res Roma VIII che batte per sette a zero in trasferta il Match Point Matera nella quinta giornata di ritorno del Girone C del campionato femminile serie C. Protagonista Palombi autrice di una tripletta.

La partita

La sfida si mette subito in discesa per la Res, che pur fortemente rimaneggiata, dilaga già nelle prime battute. Al 7' lancio lungo di Coluccini che trova Manca che con un diagonale perfetto sblocca la partita. Al 15esimo azione fotocopia e raddoppio con protagoniste Lommi (assist) e Palombi (gol). Dopo il palo di Le al 25esimo arriva il tris con Palombi. Ad inizio ripresa la Res cala il poker e il pokerissimo con Di Gugliemo e Coluccini. Nel finale Palombi al ritorno in campo dopo 3 settimane di stop realizza la sua personale tripletta e Coluccini invece fa doppietta chiudendo il match sul 7 a 0.

La classifica

La Res Roma si conferma al quarto posto del Girone con 42 punti. Matera fermo a 26.