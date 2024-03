Martusciello rimane solo. Si è dimesso tutto lo staff di Sarri

Continuano gli addii a Formello. Infatti dopo le dimissioni di Sarri sono arrivate quelle dello staff tecnico dell'ormai ex allenatore biancoceleste. Resta soltanto il vice, Martusciello, che guiderà Immobile e compagni contro il Frosinone sabato sera.

Lo staff di Sarri lascia Formello

Sarri aveva lasciato libero il suo staff di decidere cosa fare. Ore di riflessioni e poi la scelta di seguire il Comandante lasciando Formello. Questa la situazione, quasi surreale che si sta vivendo in casa Lazio con lo staff di Sarri (Ranzato, Pasqui, Nenci Losi e Ianni) che dopo aver riflettuto se aspettare o meno la partita col Frosinone ha rassegnato le dimissioni, accettate da Lotito. Questo il comunicato del club biancoceleste al riguardo: "La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".

Rassegnate le dimissioni dall'intero staff tecnico di Maurizio Sarri



Martusciello solo

L'unico rimasto è Giovanni Martusciello che è attualmente, e temporaneamente, l'allenatore della Lazio. Lo storico vice di Sarri ha guidato senza gli altri membri dello staff l'allenamento di oggi a Formello e sabato sera sarà in panchina allo Stirpe per guidare la squadra nel derby regionale contro il Frosinone. Martusciello ha dato a Lotito la sua disponibilità a finire la stagione sulla panchina laziale. Il presidente biancoceleste sta valutando la situazione e continua a monitorare i nomi per il post Sarri sia per quanto riguarda il traghettatore sia per il nuovo corso della prossima stagione.