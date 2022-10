Promozione, Girone B: Martorelli è il miglior calciatore della seconda giornata

Cristian Martorelli è il calciatore copertina della seconda giornata del Girone B del campionato Promozione. L’attaccante del Real San Basilio infatti col suo gol ha regalato i primi punti, la prima vittoria in categoria alla formazione neopromossa che lo scorso anno ha dominato in Prima Categoria vincendo tutte le partite.

“Dovevamo vincere per forza” – dice Martorelli – “Abbiamo giocato contro squadre forte, compatta che darà filo da torcere a tante formazioni. Abbiamo vinto da grande squadra, con una grande risposta”.

Il Real San Basilio ha infatti vinto per due a uno in rimonta contro il Sant’Angelo Romano squadra in un ottimo momento di forma. Il gol della vittoria siglato da Martorelli è arrivato ad inizio ripresa. L’azione è stata avviata da Tagliabue che con un lancio lungo ha trovato l’attaccante classe 2000 che ha difeso palla eludendo l’intervento di un avversario e trafitto il portiere col destro: “È stato un gol di potenza, ho coperto la palla e poi segnato da attaccante vero”.

Prossimo appuntamento per i rossoblù (3 punti in classifica) la sfida in trasferta contro il Grifone Gialloverde fermo a un punto: “Servirà una prova di carattere. Abbiamo tanti indisponibili ma non può essere una scusa. La nostra è una rosa di 25 giocatori, andremo in campo per prendere i tre punti”.

Un attaccante si giudica anche sui gol ma Martorelli non ha in testa un numero preciso di marcature da raggiungere: “A livello personale cerco di dare il meglio in ogni partita. Non saprei indicare una cifra precisa. A fine anno tireremo le somme”.

Fare bene oltre ad essere l’obiettivo personale di Martorelli, è anche quello del Real San Basilio: “Non ci possiamo nascondere. Abbiamo fatto un grande mercato, preso tanti giocatori che conoscono la categoria. Dobbiamo far bene e vorremmo vincerle tutte. Poi vedremo”.