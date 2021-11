Europa League: Marsiglia-Lazio 2-2 | Payet rovina la festa a Sarri nel finale

Payet nel finale trascina il Marsiglia al pareggio per due a due contro la Lazio in Europa League. I francesi dopo essere passati in vantaggio con Milik subiscono la rimonta biancoceleste firmata da Felipe Anderson e Ciro Immobile. Un pasticcio difensivo e la giocata di Payet tengono viva la qualificazione per la squadra di Sampaoli. Capitolini secondi nel girone con 5 punti, uno in più dei francesi.

Primo tempo

La prima occasione arriva al 13esimo ed è del Marsiglia con una punizione di Payet pericolosa. Al 18esimo un gran riflesso di Strakosha su colpo di testa di Milik evita il gol. Al 26esimo una brutta notizia per la Lazio, visto che Lazzari lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Marusic. Al 31esimo l’arbitro richiamato dal Var assegna un calcio di rigore al Marsiglia per fallo di Acerbi su Milik. Dal dischetto si presenta proprio l’ex attaccante del Napoli che non sbaglia portando i francesi in vantaggio. La Lazio trova il pareggio all’ultimo pallone giocabile del primo tempo. A pareggiare i conti è Felipe Anderson che di rapina dentro l’area batte Pau Lopez.

Secondo tempo

Immobile al 49esimo ribalta la partita portando la Lazio sul 2 a 1. Il capitano biancoceleste è bravo a recuperare un pallone su uno svarione difensivo dei francesi e col destro batte Pau Lopez usl palo più lontano. Marsiglia ad un passo dal pari con un cross di Under che inganna Strakosha ma sbatte sul palo. L’OM trova il 2 a 2 con Payet che sfrutta una deviazione sfortunata di Acerbi che stoppa involontariamente il pallone per il fantasista dei francesi. Sempre Payet nel recupero coglie la traversa con una botta da fuori.

Tabellino

Olympique Marsiglia (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Lirola (dall’85’ Gueye), Kamara (dal 55’ Harit), Guendozi, Under; Payet; Milik. Allenatore: Sampaoli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari (dal 26’ Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto (dal 75’ Akpa Akpro), Leiva (dal 52’ Cataldi), Basic (dal 53’ Milinkovic); Felipe Anderson (dal 75’ Moro), Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

Marcatori: 33’ Milik (M), 82’ Payet (M); 45’+5 Felipe Anderson (L), 49’ Immobile (L)

Ammoniti: Harit (M), Payet (M); Pedro (L), Immobile (L)

Arbitro: Sanchez (Spa)