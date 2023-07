Romulea, dal Settebagni arriva Mariotti

Davide Mariotti è un nuovo calciatore della Romulea. Salto di categoria per il centrocampista che lascia il Settebagni squadra in cui ha militato diverse stagioni per approdare in nella squadra di Via Farsalo fresca di promozione in Eccellenza.

Mariotti, è un centrocampista classe 1997 reduce da tre stagioni consecutive al Settebagni. Con la maglia biancorossa nell'ultima annata nel campionato Promozione ha messo a segno ben 8 reti.

Il club biancorosso ha annunciato con orgoglio il trasferimento, augurando il meglio al ragazzo. Questo il comunicato: "Dopo anni di sudore speso per la maglia biancorossa è arrivato il momento per il nostro Davide Mariotti di intraprendere un nuovo percorso di vita e calcistico che gli auguriamo possa rappresentare un ulteriore step di crescita personale. Davide ha indossato per la prima volta la maglia a strisce bianco e rosse quando era ancora un giovane ragazzo in cerca della sua dimensione ed oggi la lascia con un bagaglio di esperienze che lo hanno reso un adulto.Il Settebagni è orgoglioso che uno dei suoi giocatori sia stato selezionato in una realtà di Eccellenza come la Romulea della quale vengono condivisi i valori e apprezzati i meriti sportivi. Diciamo arrivederci ad un ragazzo speciale, un uomo spogliatoio e un giocatore valido con la speranza di ritrovarsi di nuovo, perché il biancorosso entra dento".