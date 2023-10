Mister Mariotti e i rimpianti della Cynthialbalonga "A Sassari sbagliato l’approccio"

Non c’è tempo di rammaricarsi troppo in casa Cynthialbalonga per la sconfitta di sabato sul campo del Sassari Latte Dolce. I ragazzi di mister Marco Mariotti hanno ceduto 2-0 in terra sarda, ma sono già proiettati al match interno di mercoledì contro l’Ardea. “A Sassari abbiamo sbagliato l’approccio e nei primi venti-trenta minuti non abbiamo giocato come sappiamo – dice l’allenatore – Successivamente la squadra ha provato a rialzare la testa e ha creato tre o quattro buone opportunità con Doratiotto, Falasca e Sartor. La differenza principale rispetto all’altra sconfitta di questo inizio stagione con l’Ostiamare è stata proprio questa: dopo essere andati sul doppio svantaggio in quel caso abbiamo accorciato le distanze e siamo rimasti in partita fino all’ultimo, mentre sabato non ci siamo riusciti. Forse ha inciso la mia mancata presenza in panchina per l’ultimo turno di squalifica, ma la nostra è una squadra nuova e qualche “basso” ci può anche stare, ma non dev’essere un alibi o una giustificazione. Va dato merito al Sassari Latte Dolce che in casa è un avversario temibilissimo come dimostrano i risultati di questo inizio stagione”.

"Testa all'Ardea"

Come detto, la Cynthialbalonga pensa già al match di Ognissanti. “L’Ardea è una squadra giovane che corre e che potrebbe crearci problemi. Noi dovremo scendere in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello di Sassari altrimenti rischiamo di complicarci la vita, poi penseremo alla successiva trasferta in Sardegna con l’Atletico Uri. Affrontiamo questo trittico di incontri ravvicinati con qualche normale acciacco, ma speriamo di recuperare Lisari già per mercoledì”. Dopo due mesi di campionato Mariotti traccia un primo mini-bilancio: “Sono molto soddisfatto di questo avvio di stagione, qualche episodio non ci ha girato proprio a favore come nel match con la Romana e potevamo pure avere qualche punto in più in classifica. Ma nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato, credo ci siano alcune squadre più forte di noi. Stiamo cercando di costruire e di migliorare questo gruppo, l’anno scorso la Cynthialbalonga era in un altro girone e quindi è difficile fare paragoni. Credo che l’obiettivo più concreto possa essere quello dei play off, anche se ovviamente vogliamo fare il massimo senza porci limiti”.