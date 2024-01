Mario Gila scala le gerarchie di Sarri

Mario Gila si sta prendendo la Lazio. Il difensore spagnolo al suo secondo anno in biancoceleste ha giocato bene le sue carte e ora è diventato un uomo di fiducia di Sarri che lo sta impiegando con regolarità e continuità.

La crescita di Gila

Dopo una prima stagione con più lati oscuri che chiari, Gila in questa seconda stagione è entrato a pieno regime nei meccanismi difensivi della Lazio. Lo spagnolo ha fatto propri i dettami di Sarri trovando tanto spazio. Velocità e grinta nei contrasti. Questo ha mostrato il difensore ex Real Madrid che ha conquistato così allenatore e tifosi che apprezzano il suo spirito e le sue prestazioni. E non è da escludere che Sarri lo scelga anche per l’impegno in Supercoppa Italiana dove la Lazio scenderà in campo con la maglia sponsorizzata dalla Regione.

Tre punti importanti. Gila e Rovella sontuosi.

Testa alla prossima. Avanti #Lazio! pic.twitter.com/C6JOqtDNIX — Francesco Rosati ???? (@Frankiessl1900) January 14, 2024

Occasioni sfruttate

La crescita e la continuità di Gila nascono nella bravura del giocatore a sfruttare le occasioni avute anche grazie alla fortuna. Infatti lo spagnolo ha trovato tanto spazio anche per via dei tanti problemi fisici che hanno colpito Romagnoli e Casale, la coppia dei difensori titolari della Lazio della scorsa stagione. L’ex Milan ora è tornato e riprenderà il suo posto, l’ex Verona non ha più problemi fisici ma non sta mostrando i livelli dell’annata passata. Ecco allora che Gila diventa il terzo difensore di Sarri, un giocatore sicuro,utile alla causa biancoceleste e al turnover visti i tanti impegni ravvicinati.

I numeri di Gila

Mario Gila (classe 2000) ha giocato da titolare undici delle ultime 12 partite della Lazio. Scelto nella partita contro la Salernitana (25/11 e prima presenza in stagione) il difensore ha riposato soltanto nel Derby di Coppa Italia, lasciando spazio a Romagnoli proprio nell’ottica del turnover. In totale in maglia Lazio in tutte le competizioni ha collezionato 23 presenze.