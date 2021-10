Valmontone, Ciampi: "Marino campo ostico"

Il Valmontone ha pareggiato, in trasferta, per 1 a 1 contro il Bi.Ti.Marino la prima partita del campionato Promozione Girone D. Andato in vantaggio con l'esterno classe 1997 Gabriele Ciampi, i padroni di casa hanno segnato il gol del pareggio al tramonto della prima frazione di gioco.

Le parole di Ciampi

“Poteva andare sicuramente meglio visto come era iniziata, ma la squadra c’è e lo ha dimostrato" - dice Ciampi nel post partita. L'esterno è soddisfatto di come ha giocato la squadra ma il rammarico per il gol è evidente. Tuttavia si guarda il bicchiere mezzo pieno "Marino sarà un campo ostico per tutti: siamo tornati a casa con un punto e ce lo teniamo stretto”. Ciampi spiega parla pure del caos scoppiato alla fine del primo tempo: "“C’era stato un calcetto da parte di un giocatore avversario proprio nei pressi della nostra panchina, è sfuggito all’arbitro" inoltre il calciatore del Valmontone lamenta un fallo da rigore "netto", per lui, che l'arbitro non ha concesso. Infine dopo

Il gol e obiettivo stagionale

L'esterno poi passa a commentare il suo gol: “Non l’ho impattata in modo pieno su quel colpo di testa, ma alla fine è uscito un bel gol. Devo ringraziare Matozzo che mi ha messo quel pallone sulla testa con un gran cross dalla sinistra”. Infine Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Ciamo sottolinea come il Valmontone 1921 "sarà protagonista in Promozione perchè possiede tutte le potenzialità per poter fare bene”.