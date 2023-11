Marino Pallavolo, la carica di coach Vazzana: “Under 17 e Under 15 maschili, avanti così”

Marino (Rm) – Procede a gonfie vele la stagione dell’Under 17 Eccellenza e dell’Under 15 del Marino Pallavolo. I ragazzi allenati da coach Stefano Vazzana, finora, hanno compiuto un “percorso netto”: cinque partite e cinque vittorie per 3-0. I più grandi si sono agevolmente sbarazzati di Poolstars nel match andato in scena ieri sera e ora puntano lo scontro diretto contro Duemila12 in programma mercoledì prossimo. “Numeri alla mano, sarà la partita più difficile del girone d’andata assieme a quella dell’ultima giornata contro Roma 7 – dice Vazzana - Ho una rosa molto vasta con una qualità importante, tutti i ragazzi stanno ruotando e danno il loro contributo. Ci basiamo molto sull’allenamento e sulle caratteristiche dei vari giocatori in base alla partita che andiamo ad affrontare. Il livello dell’allenamento è altissimo proprio per questo motivo, tutti i ragazzi sanno che possono giocare e non è un caso che finora abbiamo schierato sempre formazioni differenti. Duemila12, come anche Roma 7, è una squadra che gioca assieme da tempo al contrario del nostro gruppo che è stato abbastanza rinnovato. Non c’è stato nessun problema di inserimento per i ragazzi nuovi, d’altronde i giocatori bravi vengono sempre accolti con serenità ed entusiasmo da quelli altrettanto validi”. L’Under 17 Eccellenza sta giocando anche il campionato di serie C e anche in quel caso le indicazioni sono confortanti: “Nelle ultime tre partite abbiamo sempre conquistato punti e anche in questa categoria giocheremo nel week-end uno scontro diretto per la salvezza con Civitacastellana in casa”. Passando a parlare dell’Under 15, le considerazioni di Vazzana non sono molto diverse: “I ragazzi stanno affrontando la fase territoriale e nell’ultimo match hanno superato Genzano in casa. Sappiamo bene che le partite più complesse arriveranno nelle fasi finali del campionato, ma bisogna stare sempre sul pezzo”. Domani pomeriggio c’è il match ad Ardea, ma nel frattempo anche l’Under 15 sta facendo una preziosa esperienza in un campionato regionale come la serie D: “I ragazzi stanno affrontando molto bene questo torneo: in questo primo scorcio di stagione hanno conquistato una vittoria e rimediato anche una sconfitta per 3-2 contro una squadra prettamente Under 17. Nella ricezione e nella battuta già si dimostrano all’altezza del campionato di serie D, poi è comprensibile che ci siano più difficoltà in attacco. Ma l’obiettivo è proprio testarli contro avversari di caratura superiore rispetto alla loro, in special modo a livello di esperienza” conclude Vazzana.