Marco Giordani saluta il Montespaccato per un po', rappresenterà l'Italia ai Mondiali di Beach Soccer

Non sarà disponibile per un po' Marco Giordani, una delle stelle di questa stagione del Montespaccato. Lo sarà però per un buon motivo, con il calciatore che sarà impegnato con l'Italia nei mondiali di Beach Soccer negli Emirati Arabi Uniti. Giordani, che da anni è nel giro della nazionale, è già andato a segno nel vittorioso esordio con gli Stati Uniti, e mancherà al Montespaccato in caso di finale fino al 25 febbraio.

Il comunicato del club

“È con immenso orgoglio che salutiamo il nostro Marco Giordani”. Così il Gruppo Sportivo Montespaccato insieme a tutti i 1.500 soci e i 500 tesserati della società dilettantistica romana saluta il proprio atleta simbolo, raffigurato nel manifesto ufficiale del Mondiale con tanto di maglia riportante il numero e il cognome pubblicato oggi sul profilo Facebook che conta ben 58 milioni di follower.