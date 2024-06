Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata nel pomeriggio di oggi. Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Claudio Lotito riparte da lui, nonostante le proteste della Curva Nord, dopo le dimissioni di Tudor successive a quelle di Sarri.

L'annuncio e il contratto

"La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste" - è il comunicato della Lazio.

Baroni ha firmato con il club biancoceleste un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) e guadagnerà a 1,5 milioni a stagione.

Chi è

Baroni, classe 1963 originario di Firenze, sbarca a Formello dopo tante esprienze in provincia. Sotto gli occhi di tutti il grande lavoro svolto nelle ultime stagioni al Lecce prima e all'Hellas Verona dopo ha conquistato due salvezze miracolosi. Con i veneti ha raggiunto la permanenza in Serie A in anticipo con una squadra letteralmente rivoluzionata nel mercato invernale. Difea a 4 e solidità difensiva sono fra i suoi marchi di fabbrica.

Per Baroni si tratterà della prima esperienza in una panchina di una grande squadra, ma non sarà la sua prima avventura a Roma. Infatti nella Capitale ha vissuto nella stagione 1986-1987 da calciatore dell'AS Roma.