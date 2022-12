Rissa al concerto dei Maneskin: "Peggio la maglia della Lazio". La risposta del club biancoceleste

I Maneskin continuano a portare la loro musica in giro per il mondo. Ma non solo, infatti Damiano il frontman della band di Monteverde esporta per il globo anche il suo tifo giallorosso e nell'ultimo concerto non è mancata una frecciatina alla Lazio

La rissa al concerto

I Maneskin cantavano a Philadelphia quando hanno dovuto interrompere il loro concerto causa una rissa fra i fan subito sedata. Dopo qualche secondo di confusione il concerto è proseguito col frontman che prima di ricominciare a cantare ha detto alla folla: "La violenza è una str...ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino".

La maglia della Lazio

Sui social poi è arrivata il colpo a sorpresa di Damiano. Il cantante con una battuta ha ritwittato il video della rissa e fra i fan (non coinvolti) c'era una ragazza con la maglia della Lazio. Sui suoi social il frontman ha scritto: "La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio". Il tweet ha suscitato sorrisi e approvazione dai tifosi giallorossi, meno da quelli laziali.

La risposta della Lazio

La fede calcisticia giallorossa di Damiano è risaputa. Il cantante è spesso all'Olimpico e prima dell'ingresso in campo della Roma parte la celebre canzone della band di Monteverde "Zitti e buoni". Proprio sulle note della canzone più famosa dei Maneskin è arrivata la risposta della Lazio: "Siamo fuori di testa ma diversi da loro" cit. Una risposta ironica e simpatica da parte del club biancoceleste che risponde così alla frecciatina giallorossa di Damiano.