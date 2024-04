"La multa a Mancini la paghiamo noi": la raccolta fondi lanciata dai tifosi della Roma

I romanisti scendono in campo al fianco di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha infatti ricevuto una multa dal Giudice Sportivo dopo l’esultanza sopra le righe nel post Derby, quando ha sventolato una bandiera biancoceleste raffigurante un topo. I tifosi però non ci stanno e hanno lanciato una raccolta fondi per pagare l’ammenda comminata al calciatore.

Il match winner della stracittadina si è lasciato andare al triplice fischio andando ad esultare sotto la Curva Sud sventolando la bandiera della discordia. Il gesto è stato condannato da avversari e in parte anche da alcuni tifosi giallorossi. “Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po' di goliardia ci può stare” – ha detto Mancini - "Sono partite intense, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato però sono cose che finiscono nei festeggiamenti senza mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa, ma ero molto felice di festeggiare con i miei tifosi". Le scuse hanno evitato al giocatore di De Rossi la squalifica ma non la multa del Giudice Sportivo per “avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria”.

Il tifo romanista però non è d’accordo col verdetto e allora la Curva Sud e il resto della tifoseria giallorossa hanno lanciato su GoFoundMe la raccolta fondi “La multa a Mancini la paghiamo Noi”. Il senso della colletta organizzata è quella di pagare l’ammenda perché il comportamento di Mancini è in linea con quello che è il derby della Capitale secondo i tifosi, ossia “feroce goliardia e becero sfottò al di là del giudizio dei moralisti buffoni”.

La somma raccolta è già di molto superiore ai 5mila euro (circa 5.600, ndr). I tifosi specificano che se Mancini non volesse pagare l’ammenda con questi soldi, il ricavato della colletta della tifoseria andrà in beneficenza.