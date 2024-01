Manca e i rimpianti della Cynthialbalonga: “Sconfitta ingiusta con la Nocerina, la prestazione c’è stata”

E’ iniziato con un risultato negativo il 2024 della Cynthialbalonga. La formazione castellana ha ceduto per 2-1 nella partita interna contro la Nocerina, nonostante l’iniziale vantaggio costruito con la rete di Sartor. “Abbiamo avuto un approccio molto positivo e siamo riusciti a chiudere la forte squadra campana nella sua metà campo – dice la mezzala classe 1999 Luca Manca – Siamo andati in vantaggio e abbiamo sfiorato pure il raddoppio, poi alla mezzora è arrivato l’episodio del rigore che mi è parso abbastanza dubbio, anche se non amo parlare degli episodi arbitrali. Alla fine del primo tempo siamo arrivati su un 1-1 che ci stava un po’ stretto, poi nella ripresa abbiamo colpito pure un palo con El Bakhtaoui, ma nel nostro momento migliore è arrivato un secondo giallo severo proprio al francese e immediatamente dopo pure la rete dell’1-2 della Nocerina che è stata una mazzata. Nel finale abbiamo provato a rialzarci, ma non siamo riusciti a riacciuffare il pareggio. Dispiace per la sconfitta, ma la prestazione fa ben sperare e da lì dobbiamo ripartire”. Per la prima volta in stagione, la Cynthialbalonga è uscita fuori dalla zona play off e ora è attesa dalla dura partita sul terreno dei campani del San Marzano: “All’andata facemmo una grossa partita. Il San Marzano è una squadra forte: ha perso con l’Anzio nell’ultimo turno, ma aveva chiuso il 2023 con un ottimo andamento. La classifica è corta, ma non vogliamo fissare obiettivi particolari. Di sicuro la società è ambiziosa e merita di stare nella parte alta”. Manca, arrivato in estate dall’Arzachena, è uno dei tanti sardi del gruppo a disposizione di mister Marco Mariotti: “E’ la mia prima esperienza fuori dalla mia regione, ma ho trovato una società seria che mi fa sentire a casa. Inoltre è stato semplice inserirsi in questo gruppo che è sano, poi fa piacere la presenza di altri ragazzi sardi. È il mio primo anno di lavoro con Mariotti e mi ha fatto sin da subito un’ottima impressione, è un tecnico preparato e molto esperto di questa categoria”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]