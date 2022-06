Lazio 2022/2023: dove e quando la presentazione delle nuove maglie

In casa Lazio, dopo l'arrivo di Marcos Antonio, si lavora alla presentazione delle nuove maglie per la stagione 2022/2023. La seconda Lazio di Maurizio Sarri infatti si rifà il look grazie al nuovo sponsor Mizuno, e si mostrerà ai proprio tifosi nella Capitale.

Dove e quando la presentazione

Le nuove maglie, kit home e away, saranno svelate la sera di lunedì 4 luglio nella cornice di Piazza del Popolo. La terza maglia invece sarà mostrata al pubblico durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. Madrina della serata, Anna Falchi, tifosissima laziale e protagonista del 2000 dello "spogliarello" per festeggiare lo scudetto biancoceleste.

Le nuove maglie

Le nuove maglie della Lazio 2022/2023 saranno targate Mizuno. Il marchio giapponese torna protagonista in Serie A dove manca da più di 20 anni (Fiorentina 2001/2002). La prima maglia sarà celeste come confermato anche dal responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani. La maglia vedrà anche l'inserimento di aquile stilizzate al posto delle bande verticali. La divisa da trasferta sarà bianca con le maniche colore blu navy. Per la terza invece si va verso il colore nero con una decorazione particolare sul fianco. Inoltre nel colletto sarà inciso il motto "La prima squadra della Capitale".