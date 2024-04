Rosso scuro e strisce verticali: le ultime ipotesi sulla nuova maglia della Roma

Una maglia diversa rispetto al solito e con un chiaro omaggio al passato. Questo sembra essere il concept adottato per la nuova divisa della AS Roma 2024-2025 stando alle ultime indiscrezioni lanciate da FootyHeadlines.

Il kit home della squadra di De Rossi si presenterebbe di colore rosso molto scuro, con strisce verticali, loghi e bordi dorati. Sulle spalle le tre strisce caratteristiche di Adidas e senza colletto. Un cambio di tendenza rispetto alle ultime stagioni e un omaggio alla maglia della stagione ‘96/’97.

Nel campionato 1996-97 la Roma allenata da Biachi scendeva in campo con una maglia con strisce verticali e un rosso più vivo rispetto a quello che sembrerebbe essere il colore principale della prossima stagione. A livello di risultati, quella stagione di metà anni novanta non fu ricca di soddisfazioni ma resterà negli annali perché fu quella in cui sbocciò Francesco Totti.