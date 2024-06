Roma si tinge d'azzurro: una maglia gigante della Nazionale esposta a Piazza di Spagna

In occasione della seconda partita dell'Italia ad Euro 2024, FIGC e Adidas hanno esposto a Piazza di Spagna precisamente sulla scalinata che porta a Trinità dei Monti una maglia azzurra gigante.

La maglia è rimasta nel cuore di Roma per mezz'ora, alla presenza di Marco Brunelli Segretario Generale FIGC, per poi essere donata alla Scuola Calcio Miracoli FC, da sempre impegnata nel sociale, a testimonianza del valore d'unione che la maglia azzurra rappresenta per bambini e i ragazzi che fanno parte del progetto "Calcio Sociale"

Il gesto simbolico dedicato alla Nazionale che dopo la vittoria contro l'Albania sfiderà la Spagna giovedì 20 giugno alle ore 21:00 a Gelsenkirchen, fa seguito a quella delle benauguranti luminarie tricolore di Corso Sempione a Milano, che portavano il messaggio "Forza Azzurri"