Real Monterotondo, le parole di Lupi "Dobbiamo ripartire"

Continua il pessimo periodo del Real Monterotondo, ancora a secco di vittorie nel girone G di Serie D e fermo nelle zone più basse della classifica. L'ultima sconfitta in ordine di tempo è stata quella contro la Torres, con il Real che in Sardegna non è riuscito a trovare punti e subendo anzi il pesante scarto di 4-1. A parlare per i microfoni ufficiali del Real Monterotondo c'è Marco Lupi, che ha provato ad analizzare la difficile situazione di classifica della squadra ed ha provato a vedere cosa è andato storto contro la Torres. "E' stata una partita dura giocata contro una squadra fortissima, tra le migliori sicuramente. Nel primo tempo non abbiamo sbagliato atteggiamento e abbiamo fatto secondo me una gran partita. Nel secondo tempo non siamo riusciti a tenere il campo come volevamo. Sicuramente dobbiamo ripartire dal primo tempo di sabato.".