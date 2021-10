Lupa Frascati, vittoria e primato contro il Vis Sezze

Il big match di giornata del girone C va alla Lupa Frascati, che è corsara in trasferta a Sezze e contro la Vis si prende tre punti pesantissimi in chiave promozione. Ad aprire la partita per il Frascati ci pensa il solito Pompili, che dopo solo un minuto sfrutta una leggerezza difensiva dei padroni di casa per mandare in vantaggio gli ospiti. Giannone ci prova per il Sezze ma a trovare il gol è di nuovo il Frascati, che al 36' raddoppia sempre sulle spalle di bomber Pompili, bravo a chiudere in rete il suggerimento di Negro. La reazione del Vis Sezze arriva finalmente due minuti dopo, con un gran gol di Loria che spedisce la sua squadra all'intervallo con lo svantaggio dimezzato. Nel secondo tempo la Lupa legittima la sua vittoria con le occasioni mancate da Negro e Pagliaroli, e la Vis Sezze non riesce mai a rendersi davvero pericolosa dalle parte di Iali. Lo scontro di altissima classifica va quindi al Frascati, che adesso è capolista da solo con tre punti di vantaggio sul gruppetto guidato proprio dalla Vis Sezze.

Eccellenza, sesta giornata: Vis Sezze – LVPA Frascati 1 – 2

Vis Sezze: Caruso; Cecconi (22’ st Franchin), Dell’Aguzzo, Compagno, Di Trapano; Marchetti,

Giannone, Consoli (13’ st Palluzzi); Onorato (26’st M. Mollo), Loria, Peressini. A disp. : Paccariè,

Diaco, Aversa, Rieti, De Angelis, D. Mollo. All. : Catanzani.

LVPA: Iali; Ferraro, Molinari, Costantini, Montella; Panella, Citro (20’pt Pallocca 22’st De Vita),

Hrustic; Pagliaroli (35’st Paolelli), Negro, Pompili (26’st Nohman). A disp. : Santi, Villa,

Tranquilli, Sebastiani, Monni. All. : Pace.

Arbitro: Di Giuseppe di Formia. Assistenti: Negro e Passeri di Roma 1.

Marcatori: 1’pt e 36’pt Pompili, 38’pt Loria.

Note: 1’ e 5’ rec. ; ammoniti Dell’Aguzzo, Hrustic, Montella, Caruso, Marchetti, Panella.