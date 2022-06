Lupa Frascati, ufficiale un nuovo ingresso in dirigenza

Girone C

"Il lavoro della società in vista del campionato di Serie D prosegue con l’arrivo di una figura organizzativa dalla grande esperienza. Marco Bevilacqua infatti è fra i volti più conosciuti del calcio laziale. Nato a Velletri, è nel mondo del calcio da più di 50 anni: dopo aver iniziato il proprio percorso calcistico nella nativa città veliterna – 17 anni in ruoli organizzativi – Bevilacqua ha collaborato con Anziolavinio, Sora - con cui ha lavorato per 14 anni partecipando alla C1 con Di Pucchio – Latina, Cisco Roma e tante altre, sino allo scorso anno quando si è diviso fra Monterosi nel 2021 e Fiuggi nel 2022. Benvenuto alla LVPA Marco!".

