Lupa Frascati, ufficiale un nuovo acquisto dal Montespaccato

Igor Zeetti è un nuovo calciatore della LVPA Frascati, con cui ha firmato un accordo annuale. Zeetti arriva dal Montespaccato, dove ha disputato 20 presenze segnando un gol nella passata stagione, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento della salvezza del club romano nel Girone E di Serie D. Classe 1995, Zeetti è cresciuto nel Cinecittà Bettini per poi passare a 15 anni alla Lazio. Terminata la trafila giovanile, ha iniziato a respirare il calcio dei grandi a 18 anni esordendo in Serie D con il Foligno. Tolta una parentesi in Eccellenza con il Montecelio, Zeetti ha sempre giocato fuori regione fra D ed Eccellenza, indossando le maglie (fra le tante) di Termoli, Voluntas Spoleto, Penne, Nereto e Castelfidardo, conquistando anche la promozione in D alle pendici del Conero. Zeetti in carriera ha totalizzato 70 presenze in Serie D.

[Comunicato ufficiale Lupa Frascati]