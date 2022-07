Lupa Frascati, ufficiale un nuovo acquisto a centrocampo

Prende forma il centrocampo della LVPA Frascati, ha firmato Simone Brunetti. La LVPA è felice di riportare nel Lazio un calciatore giovane ma con un bel bagaglio di esperienza. Brunetti, classe 1999, conosce il successo sin da ragazzo, portando la Vigor Perconti da vice capitano alla conquista del titolo nazionale Giovanissimi nel 2014. In seguito, passa nei professionisti dove gioca con Vicenza, Udinese (di cui è capitano nella formazione Primavera) e Sambenedettese, con cui esordisce in Serie C. In seguito, colleziona 50 presenze e una decina di gol in Serie D fra Ragusa, Fezzanese, Tiferno e Sancataldese. Brunetti è un centrocampista offensivo, a lui il benvenuto a Frascati.