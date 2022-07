Lupa Frascati, ufficiale un acquisto in difesa

La LVPA Frascati comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2022/2023 con Francesco Frosali.

Difensore centrale mancino, classe ’93, il calciatore fiorentino arriva a Frascati dopo che nella stagione 2021/2022 si era diviso fra Arezzo (13 presenze) e Poggibonsi .

In precedenza, Frosali ha speso praticamente tutta la propria carriera da calciatore con il San Donato Tavarnelle: dopo gli esordi, giovanissimo, in Eccellenza, Frosali ha disputato 6 campionati di Serie D e 3 di Eccellenza con la formazione della provincia senese, vincendo due tornei del massimo campionato dilettantistico toscano, giocando sempre da titolare e collezionando quasi 150 partite in D.

[comunicato ufficiale Lupa Frascati]