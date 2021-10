Lupa Frascati, senti mister Pace "I giocatori si faranno trovare pronti"

L'inizio di stagione scintillante tiene il morale alto in casa Lupa Frascati,e il mister Pace intervistato dalla pagina ufficiale del club non fa nulla per nasconderlo, in attesa della partita contro l'Itri. "I ragazzi stanno lavorando bene come al solito, sono contento del loro lavoro e stiamo recuperando qualche giocatore. Sicuramente sarà una partita difficile ma come tutte quelle del girone, ne siamo consapevoli e siamo pronti ad andare a combattere su tutti i campi. Noi dobbiamo essere tranquilli, fare la nostra partita e non perdere al calma in base a come si metterà la partita, dobbiamo essere bravi e tranquilli nell'aspettare il momento giusto per colpire.".

Qualche parola anche sulla situazione di classifica della Lupa, che fa ben sperare per il proseguio della stagione. "Sapevamo dall'inizio che era un girone improtante, sono tutte squadre di grandissimo livello con piazze importanti, siamo nel gruppone che tira ma dobbiamo stare attenti alle insidie che sono dietro l'angolo.". Chiusura con la gestione della rosa in vista del trittico di partite che si prospetta per il Frascati. "Ho un roster importantissimo, ho ragazzi intelligenti, credo fortemente in questo gruppo e ci saranno delle rotazioni, i ragazzi si faranno trovare pronti.".