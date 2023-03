Lupa Frascati, Rufo si carica per l'Aprilia "Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Dopo il passo falso interno contro l’Angri, la Lvpa Frascati è chiamata a rialzarsi e a riprendere la propria marcia. Gli amaranto oro domenica giocheranno ad Aprilia contro l’undici di Mariotti, reduce anch’esso dalla sconfitta di misura con la Paganese. Al Quinto Ricci la compagine di Chiappara farà del tutto per riprendersi i tre punti e restare in corsa per un piazzamento play off, come sostiene Lorenzo Rufo: “Il nostro obiettivo rimane quello di arrivare più in alto possibile. Essendo neopromossi, ovviamente all’inizio dell’anno non sapevamo bene fin dove saremmo potuti arrivare ma adesso, con la salvezza quasi in tasca, credo che potremmo giocarci un posto ai prossimi play off. Dobbiamo continuare ad essere il gruppo che siamo, la nostra forza è questa. Ci alleneremo sempre al massimo, ed anche sotto il profilo personale soltanto così potrò imparare di più. La partita con l’Aprilia sarà molto complicata, tutte e due le squadre hanno bisogno dei tre punti e quindi ci vorrà una grande prestazione per portare a casa la vittoria”. La prima stagione di Rufo tra i grandi è stata finora decisamente positiva. Il classe 2005 è stato praticamente sempre impiegato da mister Chiappara come terzo di destra in difesa e il ragazzo ha dimostrato di valere quantomeno un palcoscenico come la Serie D. Gli ottimi risultati raggiunti con la Lvpa gli hanno inoltre aperto le porte della Rappresentativa di Giannichedda, con cui si è laureato campione del Roma Caput Mundi appena una settimana fa. “Vincere il torneo con la Rappresentativa è stata una bella soddisfazione, ma adesso penso alla Lvpa e devo rimanere concentrato per le ultime partite del campionato, che saranno le più importanti. Come tutti i miei compagni sogno di arrivare più in alto possibile, a livello di categorie. Ora però devo pensare al presente, né al futuro e né al passato. Devo e dobbiamo rimanere concentrati per arrivare sempre più in cima”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]