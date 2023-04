Lupa Frascati, primo posto nella graduatoria di D per l'impiego di giovani

Grande orgoglio per la Lupa Frascati, che alla fine del girone G di Serie D risulta la migliore squadra del girone per quanto riguarda l'impiego dei giovani. La società stessa lo ha annunciato tramite un post su Facebook sulla sua pagina ufficiale."Altro aggiornamento, quello definitivo, del progetto Giovani D Valore. La classifica del girone G ci conferma in testa con 1000 punti. Ciò vuol dire che nel corso della stagione siamo risultati la squadra che ha impiegato più giovani e con il maggior minutaggio. Un vanto questo per tutta la società a testimoniare l'ottimo lavoro svolto dal Presidente Manzo, dal direttore Moroncelli e da tutto lo staff di mister Chiappara. Per noi questa è già una prima, GRANDE, vittoria!".

GIRONE G

punti

LUPA FRASCATI 1000

PAGANESE 842

CASSINO 840

PALMESE 820

ILVAMADDALENA 812

ATLETICO URI 806

SORRENTO 693

TIVOLI 637

NOLA 631

VIS ARTENA 590

PORTICI 581

REAL MONTEROTONDO 469

ARZACHENA 455

APRILIA 440

CASERTANA 398

C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA 396

POMEZIA 376

ANGRI 218