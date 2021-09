La Lupa Frascati non smette di segnare, altro poker contro il Pontinia nella prima di Eccellenza

Non fa sconti a nessuno la Lupa Frascati, che continua la sua marcia e conferma il poker di Coppa Italia contro il Colleferro con altri quattro gol rifilati questa volta al Pontinia. La squadra di mister Pace si è mostrata sin da subito la più determinata, con un episodio dubbio all'ottavo minuto quando l'arbitro lascia proseguire su un sospetto tocco di mano in area del Pontinia. Il pericolo scampato dà nuova forza al Pontinia, che trova il vantaggio un minuto dopo con un tiro di Aquilani che tocca la traversa e si infila in rete. La reazione della Lupa non si fa attendere, e al 20' del primo tempo Citro trova il gol del pari con un pallonetto che lascia sul posto Stefanini. Il forcing del Frascati continua e De Vita va due volte vicino al gol, prima al 24' con un colpo di testa giudicato in fuorigioco e poi al 33' con un tiro su cui Stefanini si supera.

Il vantaggio arriva quasi allo scadere del primo tempo, con il capitano della Lupa Costantini che servito da calcio d'angolo insacca in rete dal secondo palo. Il Frascati al rientro in campo continua ad avere il dominio territoriale ma il Pontinia va vicinissimo al pareggio. Esposito si trova da solo in area ma non riesce a coordinarsi per il tiro al volo, che muore sul fondo. Per chiudere la partita deve salire in cattedra il neo acquisto Schiena. Il giocatore del Frascati raccoglie un assist di De Vita e dopo aver saltato un avversario chiude il match al 38', con Muzzi che mette la ciliegina ai primi tre punti del Frascati in campionato con uno scavetto che batte Stefanini al 41'. Il Frascati tornerà in campo domenica prossima contro il Paliano.

Campionato Eccellenza, prima giornata: LVPA – Pontinia 4 - 1

LVPA: Iali; Villa (43’st Amici), Molinari, Costantini, Paolelli; Citro (30’st Hrustic), Panella (41’st Pallocca), Schiena; Pagliaroli, De Vita (43’st Monni), Pompili (22’st Muzzi). A disp. Santi, Ferraro, Negro, Nohman. All. : Pace Federico.

Pontinia: Stefanini; Pacifici (1’st Antelmi), Di Tullio, De Santis, Ayari; Balba (19’st Giaconia), Piersanti (18’st De Martino), Cisse (25’st Utzeri); Mizzoni (1’st Esposito), Aquilani, Malandruccolo. A disp. Cerocchi, Romani, Mandatori, Libonatti. All. : Coco Ubaldo.

Arbitro: Symonets di Tivoli. Assistenti: Perruzza e Gega di Frosinone.

Marcatori: 9’pt Aquilani, 20’pt Citro, 45’pt Costantini, 38’st Schiena, 41’st Muzzi.

Note: 2’ e 5’ rec; ammoniti Cisse, Balba, Panella, Di Tullio, Giaconia, Antelmi, Hrustic, De Martino