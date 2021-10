Lupa Frascati, le parole pre-match di mister Pace "La Vis Sezze è una squadra importante"

Domenica con la Vis Sezze la Lupa Frascati continua la sua marcia in un campionato finora di vertice. Il mister della Lupa Pace non ha dubbi sulle capacità dei suoi ragazzi. "Ho un gruppo intelligente, di ragazzi maturi ed esperti, per molti calciatori la preparazione della partita sotto il profilo nervoso sarà facile. Tutti sono coscienti e consapevoli dell’importanza della gara che avremo di fronte". Un avversario importante la Vis, che sicuramente preoccupa il mister della Lupa. "Sicuramente è una gara importante, che ci mette a confronto di una squadra che ha fatto il nostro stesso percorso. La Vis Sezze è una squadra importante: hanno ottime individualità, un mister che conosce bene i ragazzi ed un bel gioco. Noi però siamo convinti di noi stessi, della nostra forza e del gruppo – spiega Pace – il Direttore Moroncelli, a cui faccio gli auguri per il compleanno, ha costruito una rosa di altissimo profilo e i ragazzi lo stanno dimostrando. Andremo al Tasciotti per vincere". Per quanto riguarda come interpreterà la partita la Lupa, Pace non ha dubbi. "Vedremo la LVPA migliore, vedremo una squadra che ha voglia di vincere, solida, attenta a ogni dettaglio. Fortunatamente stiamo recuperando qualche giocatore in attacco, quindi avrò più scelte nel reparto offensivo. Ci sono valori importanti in rosa e domencia schiererò la formazione migliore".