Lupa Frascati, le parole di Pace "I ragazzi hanno giocato come sanno"

La Lupa Frascati ha ripreso subito la sua marcia dopo lo stop con l'Arce vincendo in maniera netta sul campo dell'Itri. A dare voce alla soddisfazione della squadra c'è come sempre il mister del Frascati Pace. "Abbiamo approcciato subito con grande ritmo e fortunatamente l’abbiamo messa subito bene. In settimana avevamo lavorato per andarli a prendere alti, aggressivi e ci siamo riusciti. Il rigore ci ha fatto sbloccare e poi l’abbiamo chiusa praticamente al primo tempo, i ragazzi hanno giocato come sanno e come avevamo preparato».

Lode anche all'atteggiamento della squadra. "Mi è piaciuta la squadra perché è sempre stata in partita con lucidità, non abbiamo mai perso la testa, abbiamo saputo anche soffrire e gestire in maniera importante. Nella ripresa abbiamo concesso solo una situazione, in cui è stato bravo Iali a sventare. Credo in questo gruppo e oggi hanno dimostrato di essere dei grandi giocatori, ma soprattutto hanno dimostrato di essere attaccati al progetto e di credere nei nostri obiettivi". Chiusura con una menzione speciale per Pompili, vero trascinatore del Frascati nell'ultima partita. "Federico è un giocatore che se riesce a maturare in fretta diventa importante. Gli ho chiesto di essere più lucido e di aumentare le sue sicurezze e consapevolezze, ha delle giocate importanti in corpo e oggi (ieri ndr) gli sono riuscite. Ha le qualità per essere decisivo".