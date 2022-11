Lupa Frascati, parla Di Nunno "Consapevoli dall'inizio delle nostre potenzialità. Serviva soltanto tempo"

Anche lo scoglio Palmese è stato superato a pieni voti con tanto di balzo al secondo posto. La Lvpa Frascati non conosce più limiti, i ragazzi di Chiappara non accennano a rallentare mettendo nel sacco un altro avversario di grandissimo blasone all’interno del girone G. Amaranto oro che di partita in partita sono sempre più consapevoli del proprio valore e lo step di Palma è stato molto importante anche e soprattutto per questo. “Abbiamo fatto l’ennesima prestazione importante su un campo difficile – dichiara il collaboratore tecnico e match analyst Alessandro Di Nunno – La Palmese si è rivelata una squadra tosta partendo meglio, noi siamo stati bravi a soffrire per poi colpirla con delle buonissime ripartenze che si stanno dimostrando armi per noi importanti. Ci hanno permesso di andare sullo 0-3 dopo venti minuti sul campo della seconda in classifica e di mettere la strada in discesa. Siamo rimasti sempre in partita anche nei momenti di sofferenza portando a casa un risultato veramente importante. Anche a livello ambientale non era assolutamente semplice. Analizzando nel complesso questo primo spezzone di stagione, in campionato siamo partiti forse con il piede sbagliato ma avevamo bisogno di conoscere il gruppo, quasi interamente nuovo. Ci vuole sempre del tempo, serve lavoro e le richieste del mister sono importanti. Per quanto riguarda il mio ruolo in questa prima parte di stagione, sono un collaboratore tecnico del mister e vivo il campo a 360° con un attenzione particolare per lo studio degli avversari. Insieme al nostro secondo, Stefano Martinelli, cerchiamo di consigliare sempre al meglio mister Chiappara proprio in relazione all’avversario di turno”. Riguardo invece all’eventuale correzione di qualche piccola sbavatura iniziale Di Nunno afferma: “In realtà non abbiamo adoperato grandi cambiamenti. Sin dall’inizio eravamo consapevoli che il lavoro che portiamo avanti dal 25 luglio ci avrebbe premiato. Semplicemente abbiamo continuato a seguire le indicazioni del mister cercando di far applicare al massimo i nostri ragazzi che ripeto, avevano solo bisogno di tempo per assimilare le nozioni richieste. Eravamo convinti che avremmo portato la squadra a un livello di prestazione importante. Adesso stiamo facendo bene ma siamo solo all’inizio, tutte le gare saranno difficili e ricche di insidie. La strada è lunghissima. Per quanto riguarda il rapporto con lo staff, sono arrivato qui con il mister e conoscevo il prof Taraborelli, Paolo Onorati ha un nome che si conosce bene nel panorama nazionale e personalmente ho conosciuto un grande professionista. Con tutti ho un ottimo rapporto, sono più a stretto contatto con Stefano (Martinelli ndr), ci confrontiamo spesso e cerchiamo di mettere le nostre competenze al servizio del mister, che ci rende molto partecipi del lavoro quotidiano. La società è molto organizzata, ci sta mettendo a disposizione tutto. Sto facendo una bellissima esperienza”.

[comunicato stampa Lupa Frascati]