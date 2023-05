Lupa Frascati, Panella lascia il calcio "Sono contento di aver finito con questo gruppo"

Anche le storie più belle hanno una fine, e quella di Ruggero Panella con il calcio giocato è giunta ormai al termine. Dopo più di vent'anni da calciatore, si ritira uno dei giocatori più forti che la nostra regione abbia visto e lo fa nella LVPA Frascati, il club con il quale ha vinto il suo quinto titolo di Eccellenza. Il centrocampista, infatti, ne ha vinti altri quattro: con Anzio, Santa Maria delle Mole, Albalonga e Città di Ciampino, sempre con lui al centro del progetto. Panella è stato uno dei centrocampisti più dominanti del Lazio e non c'è stato un club che volesse vincere che non abbia pensato a lui. Il play off contro la Paganese è stata la sua ultima gara ufficiale, nonché il termine della stagione della formazione di Chiappara: “La partita di domenica ci ha lasciato un grande rammarico perché nei primi minuti eravamo partiti bene e potevamo passare in vantaggio, poi anche sul 3-0 abbiamo dimostrato di avere carattere e abbiamo lottato fino all'ultimo secondo. Ci tengo a sottolineare però che la sconfitta non cancella un campionato straordinario. Nella parte finale di stagione abbiamo dovuto far fronte all'assenza di Gemmi, un giocatore fuori categoria, e nonostante questo abbiamo fatto vedere di essere un gruppo forte, non solo in campo. Raramente mi è capitato di far parte un gruppo così unito, con questa voglia di allenarsi e di vincere e, soprattutto, che si diverte dentro e fuori dal campo. Personalmente è stato il mio ultimo anno e sono contentissimo di averlo chiuso con loro”. Panella ripercorre poi la sua carriera e conclude con i ringraziamenti: “Con la LVPA la passata stagione ho vinto l'Eccellenza e il fatto che da neopromossa abbia fatto un campionato così importante è straordinario, e ne sono entusiasta. Questa società ci ha dato tanto a livello di gruppo, ma anche a livello personale non posso che ringraziarli. Dirigenza, gruppo e staff, è strato tutto bellissimo. Quando domenica è arrivato il triplice fischio mi sono sentito crollare il mondo addosso, perché ho capito che era arrivata la fine. Da quando sono piccolo ho passato ogni giorno della mia esistenza con il pallone in mezzo ai piedi e capire che non sarà più così è strano. Il mio obiettivo è quello di continuare in questo mondo, e spero che ci siano le possibilità. Nella mia carriera ho vinto tanto, ma le vittorie più belle sono stati tutti i legami che sono riuscito a instaurare, perché diverse persone sono entrate a far parte della mia vita e non c'è cosa più bella. Un ringraziamento speciale lo faccio sopratutto a mia moglie, che mi è sempre stata accanto, e ai miei figli. Non posso poi non citare Giordano Moroncelli, la vera arma in più di questa LVPA Frascati. Per ringraziare tutti e spiegare quello che sto provando ci vorrebbe in un'infinità di tempo, ma mi limito a questo”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]