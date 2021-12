Lupa Frascati, le prime parole di Lalli "E' una bella sfida per me"

Prima intervista per Alessio Lalli, regista di centrocampo classe '94 arrivato all'apertura del mercato alla Lupa Frascati. Prelevato dal Real Monterotondo, Lalli ha rilasciato le sue prime parole da tesserato del club. "Sono felice di essere arrivato in questa squadra e non vedo l’ora di mettermi a disposizione. Arrivo in un gruppo molto forte che ha un obiettivo e spero di poter dare il mio contributo. La Serie D? Vengo da un livello molto competitivo, ma in questa squadra ci sono grandi giocatori e dovrò lavorare molto per integrarmi, è una bella sfida per me". Lalli comincerà la sua avventura alla Lupa con una partita importante, la sfida di Ferentino in programma domenica. "È una partita importante, ma non è l’unica: in questo campionato non esistono partite facili e bisogna affrontarle tutte con convinzione. Mister Pace saprà sicuramente come prepararla al meglio".