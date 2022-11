Lupa Frascati, le parole di Traditi "Aprilia la peggior avversaria in questo momento"

A partire da domenica 6 novembre per la Lvpa Frascati arrivano otto giorni di fuoco. Prima la sfida contro l’Aprilia, mercoledì i trentaduesimi di finale di Coppa Italia con l’Arezzo sempre in casa, per poi andare a far visita alla Palmese nell’undicesimo turno di campionato. Gli uomini di Chiappara si giocano tanto su entrambi i fronti, ma come sempre in questi casi è d’obbligo ragionare di partita in partita. Perciò spazio in primis al match contro la squadra del neo tecnico Mariotti. La classica partita in cui non ci si deve far trarre in inganno dalla classifica ma che sarà invece colma di insidie. “E’ la peggior partita che possa capitarci – sostiene il centrocampista Loris Traditi -. Noi veniamo da quattro risultati utili consecutivi, siamo in forma ma incontrare l’ultima della classe in questo momento potrebbe farci abbassare la guardia. Non dobbiamo cadere in questo tranello, in settimana ci stiamo ripetendo più volte che dobbiamo essere rispettosi dell’avversario e di un mister che ha portato esperienza e che conosce questa categoria come le sue tasche. Perciò dovremo dare il 100% e forse anche di più. Servirà la massima concentrazione non lasciando nulla al caso”.

Per Traditi quest’anno si è trattato di un ritorno a Frascati. In merito afferma: “Sono davvero felice di essere tornato qui. Ho esordito a 16 anni in prima squadra ed è sempre un’emozione giocare con questa maglia. Con i ragazzi mi trovo molto bene, siamo un gruppo di buoni giocatori e bravi ragazzi. Una squadra che sa che per ottenere il massimo deve aiutarsi e lottare fino alla fine. Se tutti ci aiutiamo a vicenda, e lo abbiamo nelle nostre corde, possiamo giocarcela con tutti come dimostrato. In questo momento sto giocando un po' meno ma cerco comunque di dare il massimo, in allenamento e quando vengo chiamato in causa. E’ il nostro compito, per me è come una legge. Spero di aggiungere un po' di minutaggio in più, questo dipenderà soltanto da me”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]