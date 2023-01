Lupa Frascati, le parole di Traditi "Ad Artena sarà difficile sbloccarla, ci vorrà pazienza"

Ancora un “derby” laziale per la Lvpa Frascati nel prossimo weekend. Gli amaranto oro di Roberto Chiappara sbarcheranno ad Artena dove affronteranno la Vis di Agenore Maurizi. Un match che sulla carta si presenta molto complicato soprattutto notando i numeri della difesa rossoverde, che dopo venti giornate è la migliore del girone G insieme a quella della Paganese capolista. Fare gol non sarà perciò cosa semplice, ma di contro la Lvpa arriverà al Comunale di slancio e in versione extra large dopo il poker inflitto al Pomezia domenica scorsa. Proprio nell’ultima partita è tornato al gol anche Loris Traditi entrando a gara in corso. Il centrocampista è carico e motivato per affrontare adesso la compagine artenese: “La vittoria col Pomezia è stata fondamentale, ci serviva come il pane. L’abbiamo voluta, cercata e meritata. Soprattutto ce la siamo meritata noi come gruppo, alla fine abbiamo sempre lavorato bene anche quando non sono arrivati i risultati. Non abbiamo mollato e il lavoro ha pagato. Adesso affronteremo la Vis Artena e sappiamo che sarà una partita difficilissima, in casa hanno finora fatto molto bene, hanno la miglior difesa e sarà difficile sbloccarla. Mi aspetto una partita dura, ci vorrà pazienza. Anche se loro difendono molto bene dovremo essere bravi a muovere palla velocemente e avere idee precise e concrete su cosa fare. A livello personale, sono contento per essere tornato al gol ma era davvero essenziale fare punti. Anche noi da due partite non subiamo gol e questa è stata per buoni tratti la nostra forza. Inoltre, ciò che ci ha permesso di essere una squadra da vertice è stata la continuità ed è quello che dobbiamo ritrovare assolutamente già da domenica”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]