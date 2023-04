Lupa Frascati, le parole di Traditi "A Nola un buon punto"

Che la trasferta di Nola sarebbe stata complicata era previsto. Alla vigilia del match giocatori e staff della Lvpa Frascati erano ben consapevoli delle insidie che la sfida contro l’undici di Ferazzoli potesse celare e così hanno interpretato la gara nel miglior modo possibile. Il campo ha sentenziato un punto per parte ed è un risultato certamente utile alla causa dei castellani di Chiappara come sostiene il centrocampista amaranto oro, Loris Traditi. “Fare punti ieri era importantissimo, sia perché siamo quinti da soli sia perché abbiamo dato continuità al pareggio e alla vittoria scorsa. Fare punti a Nola in questo momento non era semplice. Siamo stati bravi, abbiamo fatto la nostra partita sapendo soffrire quando ce n’era bisogno restando sempre compatti. E’ sicuramente un buon punto”. Prima della sosta, la Serie D torna in campo per la 30ª giornata e per la Lvpa ci sarà l’Ilvamaddalena all’VIII Settembre: “Per giovedì dobbiamo essere bravi a ricaricare in fretta le pile, capire che sarà per noi una partita fondamentale anche perché la giocheremo in casa e quindi l’unico obiettivo saranno i tre punti, anche perché le successive partite saranno tutte difficili. Abbiamo un calendario tosto, quindi giovedì sarà una buona occasione per rimanere in zona play off sperando anche di staccare le altre”.