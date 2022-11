Lupa Frascati, le parole di Taraborelli "Sono soddisfattissimo del lavoro svolto"

Verso un nuovo weekend, verso un’altra battaglia sportivamente parlando. Domenica pomeriggio la Lvpa Frascati fa ritorno sul terreno di casa in cui affronterà i campani del Nola. In palio, neanche a dirlo, altri tre punti incandescenti per restare in alta quota. Ci sarà come sempre da lottare dal 1’ al 90’ e finora la Lvpa lo ha sempre fatto anche forte di una condizione atletica davvero importante. Frutto dell’intenso lavoro del preparatore Mauro Taraborelli. Il prof analizza il momento e la stagione. “Non mi piace parlare di percentuali e stato di forma, posso però dire che ad oggi sono soddisfattissimo del lavoro svolto, sia di quello personale che di quello con lo staff. Siamo riusciti ad arrivare ad un livello psicofisico molto alto. Adesso lavoreremo per mantenere questo stato, l’umore e l’intensità dal martedì al sabato”. Taraborelli entra poi in merito a ciò che sviluppa sul campo: “Ho lavorato cercando di accontentare sotto tutti i punti di vista le richieste del mister per avere una squadra che in campo riesca ad esprimere molta intensità di gioco nell’arco dei 90’. Ho ricostruito un programma di lavoro dopo una prima valutazione generale cercando di portare tutti sullo stesso stato di fitness generale e da lì abbiamo iniziato a lavorare prima sulla forza e poi sulla corsa ad alta intensità inserendo subito lavori con la palla per ricostruire delle situazioni simili ad una gara”. Spesso è decisiva la fase appunto di preparazione nell’arco di un’intera stagione: “La preparazione è un momento importante per vari aspetti – prosegue il prof – in primis per far conoscere i ragazzi e creare il gruppo, poi sotto l’aspetto tecnico-tattico e ovviamente sotto il profilo fisico. Questo getta le basi soprattutto per provare ad evitare un grosso numero di infortuni. Si cerca di arrivare ad uno stato omogeneo di forma per poi mantenerlo nel corso di tutta la stagione. Quest’anno mi reputo molto fortunato, ho una squadra mediamente giovane e questo mi permette nei primi tre giorni della settimana di sviluppare un certo tipo di lavoro, mentre verso la fine di scaricare per permettere ai ragazzi di recuperare e di arrivare alla domenica nel massimo punto di forma”.

Anche Taraborelli non può che essere soddisfatto dell’avvio di stagione: “Sin dai primi giorni sono rimasto colpito dal gruppo, che lavora molto e segue tutte le direttive dello staff. Soprattutto apprende i dettami tecnico-tattici che il mister gli trasmette, fisicamente lavora molto e risponde bene. Mi aspettavo un inizio di stagione arrembante sotto tutti i punti di vista, ma dopo undici giornate ritrovarci secondi non era scontato. Questo deve servirci per mantenere alto l’entusiasmo che può permetterci di lavorare in un certo modo durante il campionato”. E’ sicuramente importante anche la sintonia con tutto lo staff: “In varie situazioni avevo già collaborato con ognuno dei componenti. Con mister Chiappara abbiamo lavorato ad Albano trovando una buona sintonia di lavoro sul campo. Penso sia un valore aggiunto per questa squadra e un lusso per la categoria. Mi piace come gestisce il gruppo e il discorso tecnico-tattico. E’ un onore far parte del suo staff e un piacere vederlo lavorare. Con mister Onorati siamo uniti da un rapporto duraturo da anni, iniziato dalla stagione con la Lupa Castelli Romani. E’ una persona eccezionale, lo reputo un vero e proprio amico. Stefano Martinelli lo considero un fratello minore, ci confrontiamo su tutto e sono sicuro che sentiremo parlare di lui. Con Alessandro Di Nunno ci siamo conosciuti quest’anno, è un grande professionista e c’è empatia anche con lui. Considero lo staff la mia famiglia. Il mio augurio è quello di continuare a lavorare così e ancora di più, arrivare a fine anno e vedere a che punto saremo arrivati. L’obiettivo è di fare sempre meglio del giorno precedente”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]