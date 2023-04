Lupa Frascati, le parole di Taraborelli "Andiamo a Sorrento per fare punti"

A 180’ dal termine della regular season la LVPA Frascati contro Sorrento e Cassino si gioca una buona parte della stagione. Lo scorso weekend è arrivato un ottimo pareggio contro la capolista Paganese mentre domenica i ragazzi di Chiappara voleranno a Sorrento per affrontare, questa volta, la seconda della classe. A prendere la parola e ad analizzare questo delicato momento ci pensa Mauro Taraborelli, il preparatore atletico, che tra l’altro è diventato papà da pochi giorni: “Questo finale di stagione coincide con la gioia più grande della mia vita, cioè con la nascita di mio figlio. In questo momento sto vivendo uno stato di euforia perché è una sensazione che finché non la provi è difficile da spiegare. È come se stessi vivendo in un mondo parallelo in cui tutto è perfetto e cammino letteralmente a tre metri sopra il cielo. Questo momento coincide con il finale di stagione in cui ci giochiamo tanto. Contro la Paganese abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un gruppo forte e compatto e secondo me quella gara racchiude un po’ tutta la nostra stagione. Il mister durante tutto l’anno ha sempre lavorato bene, preparando nei minimi dettagli tutte le partite e domenica scorsa è stato quasi tutto perfetto. I ragazzi si sono consegnati a Chiappara e tutto lo staff, consapevoli di essere in buone mani, e il risultato è stato è stato un rapporto di stima e fiducia reciproca che ci ha permesso di fare una stagione fin qui importante, perché difficilmente all'inizio avremmo pensato a tutto questo. Ora davanti a noi ci sarà il Sorrento, un’altra grande squadra, ma l’abbiamo preparata come sempre, con il massimo impegno ed entusiasmo con l’obiettivo di poter fare più punti possibili e con la speranza che un pizzico di fortuna ci possa aiutare”. Mauro Taraborelli è consapevole che per tutta la stagione la LVPA Frascati ha navigato nella zona play off e, proprio per questo, vorrebbe concludere il campionato nel migliore dei modi: “Manca poco, ma penseremo una gara alla volta, come abbiamo sempre fatto. Come dicevo in precedenza cercheremo di fare punti a Sorrento e poi con il Cassino ci andremo a giocare le nostre chance play off, perché ci siamo sempre stati e concludere tra le prime cinque sarebbe il giusto premio. Un premio che si meriterebbe tutta la società, in primis il Presidente, perché con tutti i suoi sforzi ci ha sempre messo nelle condizioni migliori per dare il massimo, sia a livello umano che a livello strutturale. Non ci ha mai fatto mancare e nulla e anche nei momenti più difficili ci ha mostrato appoggio e fiducia. I play off sarebbero il giusto regalo per tutti i sacrifici”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]