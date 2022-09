Lupa Frascati, le parole di Tamburlani "Contro la Vis Artena una grande occasione"

Un ultimo weekend di “riposo” per la prima squadra della LVPA Frascati con il campionato di Serie D che ha visto disputarsi soltanto tre anticipi nel girone G. I ragazzi di mister Chiappara scenderanno in campo mercoledì, come il resto delle avversarie, tra le mura di casa dove arriva la Vis Artena. Un match che potrebbe far decollare il campionato dei tuscolani ma al tempo stesso pieno di insidie. Anche i rossoverdi sono infatti nella stessa condizione di dover racimolare punti considerata l’ultima posizione in graduatoria. La LVPA è perciò avvisata, ma il gruppo sta lavorando con la massima concentrazione come sostiene il grande ex della sfida, il difensore Tommaso Tamburlani. “Abbiamo avuto qualche giorno in più per preparare questa partita, ci stiamo allenando molto bene e il mister la sta preparando nei minimi dettagli. Sarà una grande occasione per noi per raccogliere quello che abbiamo seminato, e finora non lo abbiamo raccolto o per episodi o per errori nostri. Le prestazioni ci sono sempre state, prima o poi la ruota gira. Per come ci stiamo preparando puntiamo sicuramente ai tre punti. Per me giocare contro la Vis Artena ha sempre un sapore particolare. Lì ho trascorso un anno calcisticamente bellissimo e resterà sempre nel mio cuore”.

Tamburlani è uno dei volti nuovi della LVPA 2022-23, e sul suo impatto con la realtà amaranto oro afferma: “Da quando sono arrivato mi sto confrontando con una società solida, con uno staff molto preparato e sono davvero felice. Ci stanno mettendo a disposizione ogni mezzo e proprio per questo adesso dobbiamo ripagare questa grande disponibilità. Sicuramente c’è rammarico per aver raccolto così poco dopo le prime tre partite nonostante ci alleniamo sempre al massimo. Moralmente però non ci siamo abbattuti anzi, abbiamo quella cattiveria ancora maggiore per cominciare a scalare posizioni in classifica. Non abbiamo pressioni, la società ci sostiene. É ora di ripagarla”.

[comunicato stampa Lupa Frascati]