Lupa Frascati, le parole di Senesi "Con la Palmese vittoria importante"

I tre punti raccolti dalla Lvpa domenica scorsa possono cambiare definitivamente la dimensione dei castellani in questo finale di stagione. Lo aveva dichiarato il tecnico Chiappara alla vigilia del match con la Palmese che i suoi ragazzi hanno interpretato al meglio. La partenza bruciante, la gestione della gara e il raddoppio nel secondo tempo sono valsi all’undici amaranto oro un successo di platino per quello che può adesso diventare un obiettivo reale da raggiungere: i play off. Una domenica di festa totale all’VIII Settembre con il primo sigillo in Serie D del classe 2005 Armini e il ritorno in campo di un altro Under fortissimo, Ruggeri, con tanto di gol anche per lui. Proprio il bis della Lvpa è stato confezionato da una grande giocata di Yuri Senesi con un tocco delizioso a servire il compagno davanti il portiere. “E’ stata una bella vittoria che ci voleva dopo un ultimo periodo in cui era mancata – dichiara il 10 -, anche se magari a volte non abbiamo raccolto quanto prodotto. E’ stata una vittoria importante perché in casa non vincevamo da due partite e perché era uno scontro diretto. Siamo in zona play off in cui siamo stati per gran parte del campionato, e perderla di vista adesso sarebbe un vero peccato. E’ uscita fuori un bel successo deciso con carattere, siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Forse abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, probabilmente anche per un pizzico di paura, ma poi nel secondo l’abbiamo controllata benissimo. Quindi penso sia una vittoria meritata anche per il lavoro che facciamo in settimana, c’è un’intensità negli allenamenti pazzesca. Sono contento soprattutto per noi, per il mister, per lo staff che ci aiuta sempre e per la società che non ci fa mai mancare nulla. Sono contento a prescindere se faccio gol o assist. Poi comunque sono già in doppia cifra sommando le due componenti, quindi sono felicissimo. Ci portiamo a casa questi tre punti, prima della sosta è sempre bello vincere potendoci allenare con serenità e con il sorriso. Adesso iniziamo a preparare la trasferta di Nola che non sarà semplice, ma in questo rush finale vogliamo strappare più punti possibile a tutte le squadre”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]