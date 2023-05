Lupa Frascati, le parole di Senesi "A Pagani per vincere"

Conclusa la stagione arriva il bello! Il quinto posto finale nel girone G ha regalato alla Lvpa Frascati il traguardo dei play off dopo che i castellani avevano blindato la salvezza con largo anticipo. Un premio, come definito dal presidente Manzo e da mister Chiappara, al grande lavoro svolto per tutto l’anno da società, staff e ragazzi. Gli amaranto oro si sono presi di forza la post season e domenica saranno in campo per fronteggiare la Paganese. Un match a dir poco affascinante in cui la Lvpa avrà soltanto un risultato per accedere alla finale. In campionato Casagrande e compagni hanno già dimostrato di potersela giocare alla pari, ma domenica servirà qualcosa in più per spingersi ancor più oltre. Che aria si respira all’interno dello spogliatoio castellano lo racconta Yuri Senesi: “Siamo molto contenti – dichiara il fantasista -, finalmente andiamo a giocarci questi play off, il giusto premio per il gruppo, per lo staff e per la società. Siamo sempre stati un blocco unico dal 25 luglio lavorando a testa bassa anche nei momenti di difficoltà in cui magari avremmo meritato qualcosa in più. Siamo sempre rimasti compatti. Ripeto, è il giusto premio per il lavoro di una società sana soprattutto, di un gruppo sano che ha sempre lavorato bene. Per il valore della squadra, magari potevamo raggiungere questo obiettivo anche più agevolmente, ma poi è ovvio che nell’arco di una stagione ci sono varie componenti. Tra queste anche l’infortunio di Gemmi che ci ha penalizzato non poco. Colgo l’occasione per dedicare a lui questo traguardo, oltre ad essere un mio grande amico è un grande giocatore. Tutti lo avremmo voluto con noi a giocarci questi play off. Il mio augurio è che adesso sia dato seguito al grande lavoro svolto quest’anno, e l’obiettivo arrivati a questo punto è di cercare di andare avanti il più possibile. Non ci accontentiamo, andremo a Pagani per vincere consapevoli del valore dell’avversario e della situazione ambientale. Non siamo andati ai play off per vivacchiare, vogliamo vincere ancora, non vogliamo avere rimpianti. Poi come andrà andrà, ma dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]