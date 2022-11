Lupa Frascati, le parole di Ruggeri "Con un pò di attenzione in più potevamo portare a casa la vittoria"

L'1-1 sul campo dell'Angri lascia l'amaro in bocca alla Lupa Frascati e al centrocampista Federico Ruggeri. I laziali nonostante il vantaggio iniziale di D'Angelo non hanno saputo mantenere i tre punti fino alla fine. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, innanzitutto per l’ambiente caldo ma anche per il buon momento da cui veniva l’Angri con due vittorie di fila. Siamo andati lì con l’obiettivo di fare bene e portare a casa una buona prestazione, ma soprattutto punti. Alla fine ne abbiamo raccolto uno che ci permette di continuare la nostra serie positiva. Personalmente la vedo però più come un’occasione mancata, abbiamo sbagliato un rigore ma ci può stare, poi siamo andati in vantaggio ed eravamo anche in superiorità numerica. Secondo me con un po' più di attenzione potevamo portare a casa la vittoria”. Ruggeri nonostante sia solo un classe 2003 si è adattato subito alla realtà Lupa Frascati. “Mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno che sono arrivato a Frascati, a 360 gradi. In ambito sportivo sto bene sia con i compagni che con lo staff e la società, un club serio, organizzato e che ha puntato su uno staff preparato. Dai più grandi sto cercando di apprendere più cose possibili ogni singolo giorno, anche a livello umano oltre che calcistico. Cerco sempre di studiare i vari Frulla, Gemmi, Traditi nei movimenti con e senza palla per poi provare a replicarli. Hanno tanta esperienza, da loro posso soltanto che imparare”.