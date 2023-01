Lupa Frascati, le parole di Persano

Sarà anticipo per la Lvpa Frascati nel 19° turno di campionato. La squadra di Roberto Chiappara scenderà in campo domani pomeriggio all’Ottavio Pierangeli contro il Real Monterotondo Scalo. Un match sulla carta frizzante tra due squadre in piena lotta in zona play off e appaiate nella generale a quota 27 punti. L’ultimo periodo è stato poco fortunato e nelle quattro partite precedenti la Lvpa non ha raccolto punti, ma ha trovato un Mattia Persano che si è sbloccato con la nuova maglia e che adesso non vuole più fermarsi. “Sicuramente domani ci vorrà quel qualcosa in più che va oltre l’aspetto tecnico-tattico – dichiara proprio l’attaccante -, anche perché in questo campionato conta fino ad un certo punto mentre può incidere molto l’ambiente in cui si va a giocare e il campo in cui ti trovi. Sono delle componenti che vanno perciò colmate con l’atteggiamento e con la voglia di portare a casa i tre punti. Mi aspetto una partita in cui gli avversari metteranno tutto l’impegno per fare risultato ma dall’altra parte troveranno una squadra che ha stimoli per riprendere il trend positivo. Mi aspetto una gara da parte nostra con tanta intensità e soprattutto voglia di vincere. Per quanto riguarda me, sono contentissimo per il gol, è arrivato subito alla prima giornata di ritorno. Sono felice per me ma sarò contento soprattutto nel momento in cui torneremo a vincere e i miei gol aiuteranno la squadra a raggiungere i tre punti. Il campionato è lungo, dobbiamo soltanto compattarci e remare tutti dalla stessa parte, sono sicuro che i risultati arriveranno”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]