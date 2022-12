Lupa Frascati, le parole di Paolelli "Puniti da un episodio"

La lunga serie di risultati utili si è interrotta a Pagani. La Lvpa Frascati è tornata dalla trasferta campana a mani vuote cedendo di misura agli azzurri. Un 1-0 che ha permesso alla stessa Paganese di guadagnare una posizione in classifica proprio ai danni dei castellani, ma che non ridimensiona affatto la caratura della squadra di Chiappara. Probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto considerato il copione generale della sfida, ma un episodio ha punito eccessivamente la Lvpa e premiato la compagine di Giampà. Nessun dramma in ogni caso, come afferma il difensore Andrea Paolelli: “C’è rammarico per il risultato, questo sì. Il pareggio sarebbe stato l’epilogo giusto per la partita che è stata. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile ed equilibrata, per il campo non in perfette condizioni e per il potenziale della Paganese. Purtroppo un episodio ci ha penalizzato, ma ce la siamo giocata fino alla fine. Il campionato è lungo, dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare cosi come stiamo facendo pensando di partita in partita e cercando di migliorare ancora. Sabato ci aspetta il Sorrento e sarà un’altra bella partita, loro sono primi ma noi ci vogliamo subito rifare. Da domani inizieremo a lavorare per arrivarci nel migliori dei modi”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]