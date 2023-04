Lupa Frascati, le parole di Paolelli "Nelle ultime tre servirà qualcosa in più"

Terzo pareggio consecutivo per la Lvpa Frascati. Nello specifico, è arrivato il terzo 0-0 di fila, con il risultato di Nola e del match con l’Ilvamaddalena che si è ripetuto anche sul campo della Cos Sarrabus Ogliastra. Gli amaranto oro hanno incontrato una squadra aggressiva e che in più di qualche circostanza ha messo in difficoltà la retroguardia castellana, che però ha sempre risposto presente ad iniziare da Casagrande. La Lvpa ha saputo soffrire ma al tempo stesso ha avuto anche le sue buone occasioni, ma come nelle precedenti due gare anche in Sardegna il gol non è arrivato. “La partita di ieri ci lascia un pò di amaro in bocca – sostiene Andrea Paolelli -, potevamo portare a casa la vittoria che sarebbe stata importante per il nostro obiettivo e in vista delle prossime partite. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, quando si va a giocare in Sardegna non è mai semplice per tanti fattori e così è stato, ma in settimana l’avevamo preparata bene e ci siamo fatti trovare pronti. Ci è mancato solo concretizzare le occasioni da gol che ci sono capitate. Dobbiamo comunque essere positivi, abbiamo preso un buon punto che ci tiene ancora dentro i play off. Inoltre abbiamo dato continuità alla nostra solidità e abbiamo ottenuto un altro clean sheet che non é mai scontato; il merito non è solo di noi difensori, è il frutto di un grande lavoro di tutta la squadra”. Il finale di campionato è da thriller: Paganese, Sorrento e Cassino rappresentano tre scontri cruciali che dividono la Lvpa dal nuovo traguardo designato: “Ora abbiamo tre belle partite, tre scontri diretti – prosegue il difensore -. Sappiamo che servirà qualcosa in più rispetto alle ultime uscite per arrivare in fondo. Non sarà semplice perché giocheremo con squadre di alta classifica, ma noi ci crediamo e vogliamo raggiungere l’obiettivo play off per coronare al meglio tutto il lavoro quotidiano e il cammino fatto finora”.

