Lupa Frascati, le parole di Panella "Siamo pronti al sacrificio"

Ricaricate parzialmente le pile, la Lvpa si appresta al ritorno in campo per la 29ª giornata di campionato. Domenica si torna a fare sul serio e i castellani di Roberto Chiappara andranno a contendersi i tre punti con il Nola sul terreno dei campani. Sulla carta sarà un match ricco di insidie contro una squadra, quella di Ferazzoli, che ha cambiato totalmente volto e che vuole confermarsi fuori dalla zona play out. In questi giorni mister e staff la stanno preparando scrupolosamente insieme ai ragazzi, per andare allo Sporting Club e compiere un altro passo verso i play off: “Finalmente torniamo a giocare – esordisce il centrocampista Ruggero Panella -, sono state due settimane in cui abbiamo cercato di ricaricare le energie soprattutto a livello mentale. Stiamo preparando la trasferta di Nola nella maniera consueta, questa squadra ha fatto un percorso importante durante tutto l’anno e dobbiamo fare modo e maniera che venga ricordato da tutti centrando i play off. Il calendario è difficile, incontreremo Sorrento, Paganese o la stessa Nola, una squadra cambiata che ad oggi sarebbe anche salva. Mi aspetto una formazione aggressiva che cercherà in casa di trovare ulteriori punti per certificare ancora di più la salvezza. Noi, come sempre, dobbiamo farci trovare pronti al sacrificio e questo sarà l’unico modo che potrà portarci a raccogliere le soddisfazioni per cui stiamo lavorando da un anno. Non sarà semplice ma dobbiamo provarci soprattutto per noi. Abbiamo perso pedine importanti, su tutte Pippo (Gemmi ndr) al quale dobbiamo cercare di dare soddisfazioni, un giocatore che ha disputato una stagione straordinaria e oggi si ritrova costretto ai box. Sono tutte piccole motivazioni che devono darci la carica per centrare un obiettivo prestigioso come i play off”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]