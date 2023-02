Lupa Frascati, le parole di Panella " A Uri ci aspetta una battaglia"

In casa Lvpa Frascati fervono gli ultimi preparativi in vista del 23° turno di campionato, che vedrà i castellani partire alla volta di Uri per affrontare l’Atletico al “Ninetto Martinez” domenica pomeriggio. Entrambe le squadre ci arrivano di slancio, i sardi da cinque risultati utili consecutivi frutto di un pari e quattro vittorie complessivamente di cui l’ultima, 0-3, sul campo della capolista Paganese, mentre i castellani di Roberto Chiappara forti dei successi con Pomezia, Vis Artena e Arzachena. Entrambe stanno perciò attraversando uno splendido momento di forma e la sfida di domenica sarà un ottimo banco di prova per continuare le rispettive scalate. Da qualche tempo a questa parte, la Lvpa è tornata a contare sull’infinita esperienza, oltre che alle doti umane, di uno dei simboli della promozione in D dello scorso anno. Ci riferiamo a Ruggero Panella che nel reparto mediano può dare senza dubbio manforte alla Lvpa: “Ho fatto una scelta per accompagnarmi alla fine della mia carriera – dichiara Panella -. Già seguivo questo staff, che è di livello assoluto, da cui c’è tanto da imparare. Poi si è creata la combinazione per tornare anche ad allenarmi con loro e nel mio piccolo per dare una mano, soprattutto a livello di esperienza ancor più che sul campo. Perciò credo sia stata la miglior soluzione per arrivare alla fine ed iniziare il percorso come allenatore cambiando strada all’interno del calcio. Per quanto riguarda la squadra, anche nei momenti più difficili si è sempre allenata molto bene, è un gruppo di ragazzi straordinario sia umanamente che in campo, lo stanno dimostrando. Domenica abbiamo una trasferta difficilissima contro la squadra più in forma del campionato e che ha raccolto più punti di tutti nel girone di ritorno. Ci aspetta una grossa battaglia ma ci faremo trovare pronti. L’obiettivo del finale di stagione è affrontare domenica dopo domenica senza porci limiti”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]