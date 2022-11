Lupa Frascati, le parole di Muzzi "Non sono sorpreso della classifica."

La serie di risultati utili consecutivi si è allungata a cinque. Il match interno contro l’Aprilia ha consegnato alla Lvpa Frascati la quinta vittoria in campionato con tanto di podio in classifica. I ragazzi di Chiappara sono al momento terzi insieme al Cassino vantando anche la miglior difesa del girone G. La gara con l’undici di Mariotti ha rimarcato in pieno i valori della compagine castellana, a livello caratteriale e in termini di gioco. Una Lvpa bella e concreta, che adesso sarà attesa da due partite cruciali per capire ancor meglio di che pasta è fatta. Ma andando per gradi, ad analizzare l’ultima prestazione amaranto oro è l’attaccante Ramon Muzzi. “Contro l’Aprilia è arrivata una vittoria importantissima, ci dà continuità e ci fa raccogliere i frutti del lavoro che stiamo facendo. Una partita difficile in cui siamo stati noi bravi a gestirla nel migliore dei modi. Siamo andati in vantaggio e siamo stati forti mentalmente a non abbatterci sull’1-1, abbiamo svolto un’ottima gara sotto il profilo dell’attenzione. Sapevamo che con il cambio allenatore avremmo trovato una squadra ben messa in campo. La nostra forza è quella di essere un gruppo unito che rema tutto nella stessa direzione, anche domenica lo abbiamo dimostrato trovando il vantaggio dalla panchina. La partita si è svolta nel modo giusto anche dopo che il mister ha effettuato tutti i cambi. Ne siamo consapevoli e ci dà forza. Riguardo il piazzamento in classifica non sono sorpreso, noi lavoriamo per affrontare al meglio ogni gara e per metterci sempre in condizione di fare nostra la partita. Detto questo non guardiamo la classifica, ma diamo peso ad ogni singola squadra che andiamo ad affrontare”.

Giusto il tempo di ricaricare le pile che la Lvpa tornerà in campo, domani pomeriggio, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. All’VIII Settembre arriva un super avversario come l’Arezzo, squadra che lo stesso Muzzi conosce benissimo avendoci giocato: “Domani sarà una partita bellissima, da giocare, interpretare e preparare. Sappiamo che l’Arezzo è una delle squadre più forti del suo girone, conosciamo i giocatori e la piazza, che ha storia e non c’entra niente con questa categoria. Oltre a giocarci la qualificazione affronteremo un test importante contro una delle squadre più forti. Per me personalmente è una partita che mi dà tanti stimoli, ad Arezzo ci ho giocato ed è sempre bello ritrovarla”. Il mini tour de force si concluderà domenica contro la Palmese, la seconda forza del girone: “Affronteremo una squadra tosta ma sappiamo che tipo di partita sarà. Come detto noi lavoriamo preparando una domenica alla volta, nella prossima ci sarà un avversario difficile ma ci arriveremo pronti. Andremo lì con umiltà rispettando la Palmese, ma con l’intento di giocare la nostra gara”.

