Lupa Frascati, le parole di Moroncelli "Risultati ottimi e non casuali"

Nel prossimo weekend la Serie D resterà ai box dando spazio al torneo di Viareggio in cui è impegnata la Rappresentativa di Giannichedda. Una sosta che a questo punto della stagione può essere d’aiuto a tutte le squadre per ricaricare energie psico-fisiche fondamentali per poi affrontare quasi tutto d’un fiato l’ultimissimo spezzone di campionato. Weekend di riposo che la Lvpa Frascati può godersi con la massima serenità dopo l’ultima, decisiva, vittoria con la Palmese. Decisiva perché avendo raggiunto quota 43 la salvezza può dirsi raggiunta e adesso l’obiettivo è di provare a strappare un piazzamento play off. Un ipotetico traguardo che dà lustro al grande lavoro di tutta la società come dichiara il direttore generale, Giordano Moroncelli: “Vedere questa classifica ad oggi, a sei giornate dal termine, che significa aver raggiunto la salvezza è già un primo ottimo risultato, per nulla scontato ad inizio campionato considerando i valori di un girone complicatissimo. Lo dimostrano i 29 punti di chi è attualmente ultimo. Inoltre, anche se non è ancora stata ufficializzata, la classifica di “Giovani D Valore” ci vedrà con molta probabilità almeno sul podio e questo avvalora ancora di più l’importanza della nostra stagione. Adesso andremo a giocarci il rush finale con la consapevolezza che potremmo raggiungere un posto ai play off che sarebbe per noi la ciliegina sulla torta. Vorrebbe dire coronare un obiettivo mai dichiarato ma certamente sognato. Avere la possibilità di giocarci gli spareggi insieme a piazze storiche come Pagani, Caserta o Sorrento, vedendo la classifica attuale, è motivo di grande soddisfazione, che condivido con il Presidente e con tutta la società. Il nostro lavoro parte da lontano e quanto stiamo raccogliendo non è nulla di casuale. Merito alla proprietà che ha avuto voglia di investire; abbiamo fatto quello che volevamo. In questo finale avremo un calendario difficile ma faremo del nostro meglio per provarci fino in fondo”. Per l’ultimo scampolo di stagione c’è dunque un obiettivo molto importante e prestigioso nel mirino, per poi iniziare a gettare le basi per il prossimo anno. Fondamenta che molto dipenderanno proprio dal risultato che la Lvpa conseguirà nella stagione 2022-23: “Quest’anno, da neo promossi, tanti giocatori ci hanno dato fiducia – prosegue Moroncelli in chiave mercato -, e direi che finora sono stati ripagati. Un possibile piazzamento play off ci renderebbe sicuramente più appetibili in ottica futura, questo potrebbe facilitare anche il mio compito”. Infine, il pensiero del direttore è per Filippo Gemmi, seriamente infortunatosi nel corso dell’ultimo match: “Mando un grandissimo in bocca al lupo al nostro Filippo augurandogli una pronta guarigione. Inseguiremo il nostro obiettivo anche e soprattutto per lui”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]