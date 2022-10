Lupa Frascati, le parole di Moroncelli "Facciamo dell'VIII Settembre il nostro fortino"

Torna il gironr G di Serie D e con lui la Lupa Frascati, attesa domenica dall'Atletico Uri in una sfida molto attesa dal DS del Frascati Giordano Moroncelli. “Domenica torniamo a giocare sul nostro campo e dovrà essere per noi un fattore in più. Lo staff e i ragazzi sanno che l’VIII Settembre deve rappresentare un fortino dove costruire la nostra classifica, la squadra è stata costruita ponderatamente per un certo tipo di gioco e per le caratteristiche appunto del nostro impianto. Perciò mi aspetto di rivedere la Lvpa delle due gare di Coppa Italia, quella squadra che sappia giocare a calcio ed affrontare le avversarie a viso aperto. La voglia e la grinta sono e dovranno essere da qui alla fine le nostre caratteristiche principali, ma con un pizzico di attenzione in più rispetto alle ultime uscite. Desidero di tornare già contro l’Uri quelli delle partite contro Pomezia e Ostiamare in Coppa: cattivi agonisticamente, grintosi e primi su ogni pallone. Chiaramente non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare questo tipo di partite che sulla carta appaiono più abbordabili. Sono invece proprio queste le gare che non possiamo sbagliare. Gli input del mister e dello staff vengono recepiti dalla squadra e in settimana ci siamo confrontati guardandoci negli occhi da uomini veri. Sappiamo cosa vogliamo e come dobbiamo muoverci. Con un pizzico di attenzione in più andiamo a prenderci i risultati”.